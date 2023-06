Letní divadelní scény chtějí hlavně bavit, každá legrace ale diváky něco stojí

Mnohé scény pokračují letos v hraní i o divadelních prázdninách. Velký rozmach představení pod širým nebem nastal v době pandemie, kdy open-air scény byly často jedinou možností, jak neztratit kontakt s diváky a alespoň částečně vykrýt propad návštěvnosti uzavřených kamenných divadel. Letní scény zůstávají oblíbené, byť se například dlouholetá akce tohoto druhu v Plzni rozhodla i kvůli nižší návštěvnosti po letošku skončit. Obecně ale platí, že „do divadla“ na venkovní uvedení přijdou i lidé, kteří by si třeba v sezoně lístky nekoupili. Přestože na letní scéně za ně pravděpodobně zaplatí víc než do běžného hlediště. Prázdninové repertoáry navíc jdou vstříc co nejširšímu publiku, nabízejí hlavně pobavení.