Rock for People předvedou Slipknot i Muse. Nejnabitější, říkají pořadatelé o letošním ročníku

Začátek sedmadvacátého ročníku bude podle ředitele Rock for People Michala Thomese tvrdší. Nejen zásluhou headlinera, kterým jsou králové metalu Slipknot. „Vystoupí ale například i kapela Lorna Shore, která je na vzestupu a o které se hodně mluví, budeme tady mít i punkovou kapelu Anti-Flag nebo Horkýže slíže,“ upřesnil Thomes k programu úvodního dne.

Pátek ovládne americký rapper a pop punker Machine Gun Kelly, sobota bude patřit britské kytarové senzaci a čerstvým držitelům Brit Awards The 1975. Aktuální ročník zakončí angličtí rockeři Muse, futuristickou show navazují na album Will Of The People.

Muse podle Hradeckého deníku měli z letošních hvězd největší požadavek, pořadatelé musí zvládnout ke stagi přistavět čtyřicetimetrovou rampu, po níž se frontman Matthew Bellamy dostane více mezi publikum.

Do konce víkendu se stihnou přestavit také Simple Plan, Papa Roach, Billy Talent, Nothing But Thieves nebo Hollywood Undead. Celkem slibuje program na šest stovek umělců a sto třicet koncertů.

Vypsaná fiXa, Pam Rabbit i Neckář

Českou scénu zastoupí stálice jako Vypsaná fiXa, Cocotte Minute a Wohnout, ale návštěvníci můžou zajít i na úkrok k popu, respektive R'n'B, při vystoupeních Pam Rabbit a Bena Cristovaa.

„Retro okénko“ letos vyplní Václav Neckář s doprovodnou kapelou Bacily. „Jde o interpreta, který je kontrapunktem k ostatnímu programu, ale velmi dobře to funguje, vždycky to má velmi dobrou atmosféru,“ podotýká Thomes a připomíná předchozí vystoupení Marie Rottrové, Karla Gotta nebo Ivana Mládka. V programu se najde i dramaturgický přesah do klasiky, protože na Rock for People se vrací PKF – Prague Philharmonia.