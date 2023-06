Málo si uvědomujeme, co v základních uměleckých školách máme, říká Kožená

Rozvíjet talent i fantazii

„Málokdo si v naší republice uvědomuje, co tady vlastně máme. Jako matka tří dětí, která žije v Německu, mám možnost srovnání. To, že máme v každém malém městě školu s vynikajícími pedagogy, kteří rozvíjí fantazii a umělecké nadání dětí nejenom v hudbě, ale i v dalších oborech, je naprosto jedinečná věc. Je to něco, co bychom si měli hýčkat,“ zdůrazňuje mezzosopranistka.

Kožená je pravidelným hostem světových operních i koncertních pódií. V roce 2003 úspěšně debutovala v newyorské Metropolitní opeře. Od té doby vydala již řadu alb a spolupracovala s předními dirigenty i orchestry.

Mezi jejími nejbližšími plány je červencové vystoupení v Barceloně, kde bude zpívat v Monteverdiho opeře Korunovace Poppey. „Dirigovat bude Jordi Savall, což je výrazná osobnost barokní hudby, se kterou jsem vždy toužila spolupracovat,“ sdělila.