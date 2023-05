Kronos Quartet oslavil i v Česku padesát let na scéně

Soubor má klasické obsazení, ale ctí progresivní repertoár i přístup ke koncertům, kdy specifika konkrétního prostoru často ovlivňují, co daný večer na pódiu zazní.

„Když jsme zjistili, že budeme hrát v kostele v Praze, neměli jsme tušení, jak velký kostel je nebo jakou má akustiku. Měli jsme jen představu v mysli a podle toho jsme naplánovali program,“ popisuje Harrington.

Takovým neobvyklým dějištěm koncertu byl v letech 2012 a 2019 i festival Colours of Ostrava. „Hráli jsme před deseti tisíci lidmi. Nestává se často, že bych se během sóla postavil a hrál vestoje. Pochopil jsem, jaké to je být rockovým zpěvákem, kterého lidi na pódiu burcují. Přesně to se tehdy stalo. Je potřeba toto jednou za život prožít. Bylo to skvělé,“ vzpomíná Harrington.

Hrají výhradně současnou hudbu, neváhají využít i digitální efekty. Přímo pro Kronos Quartet vzniklo na šest stovek skladeb. Proslulá je například ústřední melodie z filmu Requiem za sen. „Jsou výjimeční tím, jak těch padesát let, co jsou na scéně, posouvají hranice soudobé hudby,“ říká hudebník a pořadatel koncertu Václav Havelka.