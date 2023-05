Můj film o MCarthym Oscara nedostane, předpokládá Václav Marhoul

Svůj nejúspěšnější film Nabarvané ptáče připravoval režisér a scenárista Václav Marhoul jedenáct let. Černobíle natočené adaptace syrového příběhu Jerzyho Kosińského si všimla akademie cen Oscar – a když Marhoul nakonec nepostoupil mezi pětici finalistů, samotná užší nominace mu otevřela dveře do Hollywoodu. Natočit by měl drama o republikánském senátorovi Josephu McCarthym a jeho tažení proti komunistům ve Spojených státech padesátých let. První klapka ještě nepadla. I o chystaném filmu mluvil Václav Marhoul jako host Interview ČT24 speciál.