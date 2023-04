Poslední rónin vrací Želvy ninja do komiksu i česky

„Chtěli vybrat to nejpomalejší zvíře, aby dělalo nějaké asijské bojové umění, to jim přišlo jako dostatečně bizarní spojení,“ říká o zrodu Želv ninja šéfredaktor nakladatelství Comics Centrum Václav Dort. Čtveřici bojovníků přivedli v polovině osmdesátých let k životu kreslíři Kevin Eastman a Peter Laird. Jejich příběhy obsahovaly akci, krev i smrt, ale také parodii, humor a popkulturní narážky.

„Jejich strejda jim dal tisíc dolarů a oni za to dokázali vytisknout první číslo,“ popisuje Dort. Želví ninjové si nejprve získali jen úzký okruh příznivců, ale když autoři podepsali kontrakt na seriál, staly se z želv mainstreamové celebrity.

Želví mutanti vycvičení v městské kanalizaci krysím mistrem Třískou si získali oblibu i v Česku. Po animovaném seriálu následovaly plastové figurky, mluvící zubní kartáčky, obaly na ovesné vločky, pěny do koupele i oblečení. Vznikaly videohry i hrané filmy.