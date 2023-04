Cirque du Soleil předvede českému publiku svou verzi ze života hmyzu

Za dobu své existence se Cirque du Soleil stal symbolem výpravných cirkusových show. Účinkují v nich desítky lidí: tanečníci, herci a akrobaté ze všech koutů světa, spolu s nimi vystupují i sportovci.

„Je to pro mě způsob, jak se věnovat profesionálně akrobacii, která se proměnila z koníčka ve velkou vášeň,“ Jorn de Laender, jeden z akrobatů, kteří už v Praze trénují na představení Ovo.

Každý týden v jiném městě? Zvykli jsme si

Před Cirque du Soleil nikoho nenapadlo vytáhnout akrobaty ze šapito do obrovských koncertních hal. Produkční model je postaven na permanentních turné.

„Zvykli jsme si na to. Je to samozřejmě jiný způsob života, každý týden se stěhujeme do jiného města, ale my se všichni navzájem velmi podporujeme. Máme pocit, že pracujeme pořád na jednom místě, scénografie i scéna jsou stejné a lidé jsou stejní,“ říká akrobatka z Cirque du Soleil Svetlana Delousová.

V pražské O2 areně zvládne soubor během pěti dní na začátku května osm představení. Jejich show Ovo vezme diváky na výpravnou cestu do říše hmyzu.

Z ulice do vesmíru

Zakladatel Cirque du Soleil Guy Laliberté se živil jako pouliční bavič hrou na akordeon, žonglováním, chůzí na chůdách a polykáním ohně. První show ve stylu nového cirkusu vytvořil v roce 1984 u příležitosti výročí vzniku provincie Québec.