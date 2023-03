Kvůli zákazu potratů se ženy v Polsku nemohou cítit bezpečně, říká Ewa Farna

Vzhledem k tomu, že je potrat zakázán i v případě mnohých vážných zdravotních komplikací, se podle Farne těhotné polské ženy nemohou cítit v zemi bezpečně. Ona sama se prý při cestách do Polska v době těhotenství obávala, že by mohla v případě nečekaných problémů skončit v tamní nemocnici. „Necítila jsem se vůbec bezpečně,“ vypráví.

Farna se již v minulosti vyslovovala proti zákazu potratů v Polsku, kvůli čemuž čelila v zemi i kritice. Její názory na politickou situaci ale prý nutně neznamenají, že ona sama by se jako věřící byla schopna k interrupci rozhodnout. „Víra má ovlivňovat naše rozhodnutí, ne to, že to zakážeme někomu jinému, který nevěří v boha, nebo věří, a přesto se může rozhodnout jinak,“ vysvětluje své stanovisko.

Polská identita je ale pro ni i tak důležitá. To, že vyrůstala v polské komunitě v pohraničí, považuje za velkou výhodu, v roce 2011 dokonce v kampani vybízela Poláky žijící v Česku, aby se ke své národnosti přihlásili při sčítání lidu.

„Je to něco, co mi přišlo, že má smysl. Pro lidi, kteří se z jakéhokoliv důvodu stydí, že mají polské kořeny. Aby se za to nestyděli a naopak přispěli k tomu, abychom tu komunitu a naši bublinku opečovávali,“ říká k tomu. „To, že se Poláci k tomu přihlásí, pomáhá udržovat i instituce, pomáhá to udržování kultury,“ dodává.

