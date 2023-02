Brit Awards ovládl Harry Styles, je umělcem roku a bodovalo i jeho album

Britský zpěvák Harry Styles získal letošní hudební cenu Brit Award pro umělce roku, porota ocenila také jeho skladbu As It Was. S písní Break my Soul bodovala americká hudebnice Beyoncé, je i nejlepším mezinárodním umělcem roku. Kapelou i objevem roku je britská dívčí indie rocková Wet Leg. Výsledky pořadatelé oznámili na Twitteru.