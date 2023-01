Jsem optimista, za pár desítek let to bude jinak, říká o soužití s majoritou romský novinář

Devadesátá léta v Československu a následně samostatném Česku bývají vnímána jako sice divoká, ale zároveň svobodná a euforická. „Pro spoustu Romů to tak super nebylo. Byť se objevily dobré věci a měli jsme svobodu, zároveň se objevily i ty špatné věci,“ podotýká Banga.

Názory na neznámého Roma

„Romové nebyli dostatečně vzdělaní na to, aby se uměli poradit s právníky nebo v rodině, a podepisovali nevýhodné smlouvy. Vzdali se přednostního práva na odkup bytů za poměrně výhodných podmínek. A toho realiťáci využívali a vydělávali na tom neuvěřitelné peníze,“ upřesnil.

Zkušenosti získané věkem i cestováním daly autorovi nadhled a porovnání. Už jen zájem o jeho knihu bere jako důkaz určité změny. „A konečně vycházejí knížky romských autorů, to je potřeba,“ dodává.

Nemyslí jen svůj knižní příběh, ale třeba také povídkové sbírky Všude samá krása a Samet blues. Druhá z nich shodou okolností také nahlíží devadesátá léta z pohledu Romů. Literární vhled do romské komunity umožnily loni také paměti Olgy Fečové s názvem Den byl pro mě krátkej. Vzpomíná na život ve stalinistické Praze i slovenské osadě.

Literatura romských autorů může pomoci v přiblížení romské kultury s majoritní společností. „Rozdělení tady bohužel ještě je, ale jsem optimista, věřím, že za pár desítek let to bude jinak. Doufám, že tomu pomůžeme třeba tím, že Neromům ukážeme pohled do romské komunity, protože spousta lidí si dělá názor na Roma a žádného vlastně nezná,“ říká.