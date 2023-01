Záměna dětí pokračuje. Společné soužití Kukaček je složitější, než si myslely

Žádné jednoznačné řešení

Větší prostor dostane v druhé řadě David v podání Michala Isteníka. „David je samozřejmě velmi rozporuplná postava. Na jednu stranu je to čestný, dobromyslný člověk, oddaný své rodině a svému povolání. Na druhou stranu udělal to, co udělal. Je pak polehčující okolnost, že to bylo s dobrým úmyslem ochránit svého bratra? Světí účel prostředky v takovém případě? Myslím, že ne,“ hodnotí Isteník chování své postavy.

Diváci se mohou těšit celkem na třináct dílů. „Záměna dětí v takové podobě, v jaké ji ukazujeme v seriálu, nemá jednoznačné řešení. Mám rád silné konce, které vyvolají emoci, které dávají prostor k přemýšlení. Snad se nám takový podařilo natočit i u této nové série. Protože u příběhu platí, že takový, jaký je konec, je i dojem z celého díla,“ dodává scenárista Jan Coufal.

Kukačky měly televizní premiéru v lednu 2021. Každou z třinácti epizod první řady vidělo přes 1,7 milionu diváků. Seriál uspěl i u kritiků, nominován byl jak na Českého lva, tak na Ceny české filmové kritiky.