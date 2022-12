Starý dobrý Oldřich Nový musí v Brně odhodit galantnost

Prvorepublikový herec, režisér či zpěvák hojně známý pro svou noblesu, šarm a galantní chování působil na prknech brněnského divadla ve 20. letech a první polovině 30. let minulého století. Posléze se tam objevoval až do roku 1970, ale už pouze sporadicky. Nyní se jeho osobnost na jeviště pomyslně vrací.

„Brno, to je moje nejvzpomínanější angažmá vůbec. Nezapomeňte, že jsem přijel jako dvacetiletý chlapec a byl jsem tady do šestatřiceti. To byla krásná doba,“ vzpomínal Oldřich Nový v roce 1973.

„Tak nějak jsem to chtěl udělat. Aby se lidé pobavili, ale zároveň aby jim na konci úsměv maličko zmrznul a aby se zamysleli nad poměrem tvůrce a moci,“ líčí autor hry Petr Stančík.

„My máme všichni svoji představu, jak ty hvězdy třicátých let fungovaly, jací byli, jestli v sobě měli nějakou noblesu nebo to byla večírková bohéma. Ve finále jsou to normální lidi, kteří by mohli žít v dnešní době,“ přemítá představitelka Adiny Mandlové Zuzana Černá.

Komedii napsal Stančík jako poctu někdejší legendě, sám Oldřich Nový v Národním divadle Brno nejen odehrál přes tři tisíce představení, ale taky vedl operetní soubor.