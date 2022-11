Na západní frontě nebyl klid už za Remarqua. První film v německé režii dráždí brutalitou

Národní socialisté projekcím bránili obsazováním kin, výtržnostmi, dokonce vypouštěním myší do sálů. Úřady nakonec podlehly tlaku a uvádění filmu zrušily. V biografech byl nakonec uveden alespoň „pro vyhrazené skupiny osob a na uzavřených akcích“ a sestříhán německou cenzurou.

Podruhé Američané slavnou předlohu zfilmovali na konci sedmdesátých let, tentokrát pro televizi. Točilo se mimo jiné i v bývalém Československu, kde se tehdy kvůli těžbě uhlí demoloval starý Most a několik přilehlých vesnic, což posloužilo jako ideální válečné kulisy.

Zapomínáme, že z války nemůže vzejít nic dobrého, upozornil filmař

Teprve ve filmu z roku 2022, uváděném Netflixem, mluví Paul Bäumer svým původním jazykem, tedy němčinou. Studenta, který z vlasteneckého nadšení dobrovolně narukuje, hraje Rakušan Felix Kammerer. Jeden z vůbec nejdražších snímků německé kinematografie se opět filmoval částečně v českých lokacích. Už je rozhodnuto, že Německo zastoupí v boji o Oscara pro neanglicky mluvený titul.

Tvůrci uvedli, že začali natáčet v době, kdy hrozil rozpad Evropské unie, v Americe byl na vzestupu pravicový populismus a Británie se vydala na cestu brexitu. „Připadalo nám, že je to načasované,“ vysvětlil režisér Berger. „Připomenout nám, že nacionalismus, vlastenectví nebo rozdělování zemí ve skutečnosti nevedou k pokroku.“

Ještě před premiérou obraz současného světa doplnila ruská agrese vůči Ukrajině. Berger podotkl, že světové války, které jeho země rozpoutala, vedly ke kolektivní generační jizvě na německé společnosti. „Měl jsem pocit, že je to svébytný pohled, který by mohl být zajímavý i pro ostatní země,“ řekl v souvislosti s Remarquovým románem. „Snad pomůže pochopit, že z války nemůže vzejít nic dobrého. Všichni to víme, ale zdá se, že na to na každém kroku zapomínáme.“

Musí to být brutální

V hodnocení filmu se často skloňuje slovo „brutalita“. Mluví o ní i režisér. „Na západní frontě klid je opravdu brutální román. Nemůžete tu knihu vyčistit, musí to být brutální. Jinak by to byla lež a téměř propaganda. Takže jsem řekl: Pojďme to udělat realistické, ale zároveň snesitelné pro diváky,“ popsal internetovému magazínu Deadline Hollywood.

Recenzent Süddeutsche Zeitung si myslí, že divákovi se dostane „148 minut válečného kýče hodného blockbusteru“, kdy lidé zjistí, že se v první světové válce „zabíjelo a umíralo mnoha způsoby“. Naopak třeba recenze The Guardianu přiřkla snímku plný počet hvězdiček a označuje ho za „mimořádně silné německé drama z první světové války“.

„Berger má k dispozici více nástrojů než Milestone, který se potýkal s výzvami rané zvukové éry, přesto tyto výhody jaksi snižují působivost aktualizace,“ srovnává první a dosud poslední filmovou verzi Na západní frontě klid recenze The New York Times.