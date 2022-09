Jedna noc, dvě pravdy. Oceněný webseriál ČT je příběhem o sexuálním násilí

Jak může několik let stará událost ovlivnit život dvou mladých lidí? Nový webový projekt České televize Pět let se zabývá tématem sexuálního násilí. Všech deset dílů je od 26. září ke zhlédnutí v iVysílání. S čerstvou cenou pro nejlepší webový seriál střední a východní Evropy. Mezinárodní porota projekt Pět let vyzdvihla na právě skončeném festivalu Serial Killer, který v Brně v předpremiéře představil novinky tuzemské i zahraniční seriálové tvorby.