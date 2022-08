Návrhářka Beata Rajská a tkadlec Josef Fidler chtějí, aby i mladí nosili žinylku

Tkalcovství se Josef Fidler věnuje celý život. Sedmým rokem má svoji dílnu v Hlinsku. Vytváří zde hlavně ručně tkanou žinylku, která se v regionu vyráběla už na konci devatenáctého století. Drží se – jako jediný v Evropě – patentu z roku 1890. V tradici pokračuje ve stejné chalupě, ve které dřív žily generace tkalců.

Žinylkové šály a plédy nosily už naše babičky. Dnes se, díky obnově řemesla, objevují v kolekcích módních návrhářů. „Chci ukázat, že tkalcovství může dosáhnout toho významu, jaký si zaslouží. Je to mnohahodinová náročná práce,“ říká Fidler.

Rajská: Mladí nedocení řemeslo

Na tkalcovském stavu vyrábí i bavlněné pásky, které jsou součástí modelů návrhářky Beaty Rajské. „Je to stará, předtkalcovská technika,“ přibližuje. I návrhářka věří, že ruční tkalcovství může být v dnešní době součástí módy pro mladé. Cílem spolupráce proto je prosadit tradiční techniky u mladé generace.

„Mladí lidé dnes nedokáží ocenit řemeslo,“ obává se Beata Rajská. „Ale myslím, že se mi konečně povedlo to, co jsem říkala na začátku naší spolupráce – že to dostanu i do trochu jiné generace než jsem já,“ dodává. Do kolekce inspirované hippies zakomponovala šperky nebo kabelky i od dalších českých řemeslníků.