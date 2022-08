Zemřela herečka a zpěvačka Olivia Newtonová-Johnová, známá jako Sandy z Pomády

Ve věku 73 let zemřela herečka a zpěvačka Olivia Newtonová-Johnová. Oznámila to její rodina na sociálních sítích. Svůj největší úspěch zaznamenala na konci 70. let, kdy okouzlila svět jako Sandy po boku Johna Travolty v americké filmové verzi muzikálu Pomáda.