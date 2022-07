Patti Smith do Prahy konečně přivezla svou energii

Už před revolucí ji zajímal osud stíhané undergroundové kapely The Plastic People of the Universe. Své album Horses zase nahrála s českým hudebníkem Ivanem Králem, emigrantem, který byl v sedmdesátých letech členem její kapely. „Když jsem ji slyšel poprvé, říkal jsem si: pane Bože, proč to nenapadlo někoho dřív?“ popsal Král svůj obdiv k Patti Smith o mnoho let později.

Vztah k Česku potvrdila americká písničkářka třeba i účinkováním v klipu kapely R.E.M k písni E-Bow the Letter, ve kterém se projíždí večerní Prahou v poloprázdné tramvaji. Její koncerty v Česku ale rozhodně poloprázdné nebývají. Jak ukázal i koncert ve Fóru Karlín, její hudba a texty oslovují posluchače i mladších generací.