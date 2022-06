V antikvariátu ji prodávali za sedminásobek ceny, tak ji vydal znovu. Hudebník Ivo Pospíšil opět vzpomíná

„Moji kamarádi si chtěli knihu koupit, ale v antikvariátu stála sedminásobek původní ceny. Tak jsem si řekl, že to by stačilo, a vydal jsem ji znovu,“ sdělil o reedici Pospíšil. Kniha je o 88 stran delší, má dotažený obrazový příběh dobovými materiály. „Vlastně všechno je přiřazené k textu, což byla nejtěžší práce, vybrat fotky, aby hrály s textem,“ říká.

Na jedné z fotek z šatny po koncertu Na Chmelnici je třeba bývalý prezident Václav Havel s americkým básníkem a jednou z vůdčích postav beatnické generace Allenem Ginsbergem. „To byla výborná situace,“ sděluje Pospíšil.

Ivo Pospíšil byl u českého předrevolučního undergroundu, nástupu nové vlny i celospolečenských změn kolem roku 1989 jako člen The Plastic People of the Universe, DG 307 nebo Garáže. V knize píše o setkáních třeba s Ivanem Martinem Jirousem, Mejlou Hlavsou či Ivanem Králem.

Dokument, který odsýpá

Dobové snímky do knihy dodal i fotograf Jan Ságl a graficky ji upravila Zuzana Lednická ze Studia Najbrt. „Zuzana se tam snažila nacpat hodně dobových dokumentů, je pravda, že je fajn, když tam lidi vidí, co vlastně byla zřizovatelská smlouva, nebo když je tam vidět dopis, který podnítil vznik Charty,“ uvádí.

Na motivy knihy vznikl i stejnojmenný dokumentární film. Obrazovou báseň natočili David Havas a Jiří Holba. „Ivo říkal: ‚Hlavně moc nevysvětluj‘, takže to hodně odsýpá, taková asociativní montáž obrazu. Věřím, že člověk uvidí takový trošku nestandardní portrét člověka, který toho zažil hodně,“ sdělil Havas s tím, že se ve filmu do jiného kontextu dostává třeba underground.

Uvedení reedice knihy i filmu doplňuje i výstava plakátů a několik komponovaných večerů s hosty v pražské Galerii NoD.