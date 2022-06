Národní muzeum restauruje syrské artefakty. Poškodili je bojovníci IS

Práce na dvanáct měsíců

Do Česka se dostala i silně poškozená soška bohyně Minervy. „Výběr byl samozřejmě především na syrské straně. Oni si museli říct, co potřebují restaurovat a co nám svěří do rukou a do péče,“ vysvětluje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Volbu však ovlivnilo i to, že se muzeum specializuje na restaurování kovových předmětů.

Předměty se musí nejprve zanalyzovat. Následně se stanoví vhodné restaurátorské metody a postupy. Až poté přijde na řadu samotná oprava. Syřané tak obdrží nejen opravená díla, ale také kompletní dokumentaci včetně datace.

„Máme smlouvu se syrskou stranou, která stanovuje dvanáctiměsíční lhůtu. To znamená, že za dvanáct měsíců by se ty restaurované předměty měly vrátit do Damašku,“ předpokládá Lukeš. Památky by Národní muzeum chtělo před odesláním ještě krátce vystavit.

Pětiletá spolupráce

„Spolupráce Národního muzea v Sýrii trvá už téměř pět let. Téměř jak začal konflikt v Sýrii, tak v rámci speciálního vládního programu asistence a pomoci Sýrii Národní muzeum začalo spolupracovat s generálním ředitelstvím syrských památek a muzeí,“ vzpomíná Lukeš.

V první fázi česká strana dodávala především materiál na zakonzervování, ochranu a evakuaci sbírkových předmětů. Ve druhé fázi se památky přivezly do Česka. Poskytnutou pomoc lze podle Lukeše řádově vyčíslit na několik milionů korun.

„Česká republika byla první zemí, která přijela do Sýrie a podala pomocnou ruku. Později začala spolupráce s jinými státy jako s Itálií, Francií a podobně,“ dodává zástupce syrské ambasády v Praze Samir Masad.