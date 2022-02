Pardubický kraj chce zpřístnit památkový zákon. Už ho nebaví čekat na archeologické nálezy

Pardubické hejtmanství například dosud čeká na nálezy z výzkumu na zámeckém návrší v Litomyšli. Přímo v prostoru památky UNESCO byl výzkum proveden už v roce 2014, archeologická organizace přebírajícímu muzeu v Pardubicích slíbila, že nálezy předá do konce loňského roku. Nestalo se tak.

Ale ani když jsou nálezy včas odevzdány, nemusí být vyhráno. „Do muzeí se často dostávají nekvalitně zakonzervované a zpracované nálezy. Také dokumentace, která je nedílnou součástí archeologického kulturního dědictví a mnohdy jediným pramenem poznání, bývá někdy nekvalitně provedena, nebo chybí. Nevhodně použitou metodikou při záchranném archeologickém výzkumu dochází k nenávratnému poškození,“ vyjmenovává ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Ať na ně máme nástroje

Současná právní úprava ovšem nedává krajům téměř žádné možnosti, jak tyto prohřešky řešit. Proto Pardubický kraj navrhnul památkový zákon zpřísnit. „Kraje by mohly vydat nařízení, specifikovalo by, jakou formou a v jaké lhůtě mají nálezy být předány našim organizacím, jakým způsobem mají být ošetřeny, a pokud by to organizace neplnily, tak na ně máme nástroj formou přestupkového řízení,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).

Novelu zákona připravil Pardubický kraj ve spolupráci s odborníky z Východočeského muzea. Návrh má za sebou už kolečko připomínek. „Byl připomínkován mimo jiné Akademií věd, byl projednán také na Komisi pro kulturu a památkovou péči Asociace krajů a samozřejmě také ministerstvem kultury,“ upřesnil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. Krajští zastupitelé zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje projednají 22. února.