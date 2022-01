Jak nejen básníci přicházejí o režiséra. Zemřel Dušan Klein

Rodák z Michalovců prošel v předškolním věku otřesnou zkušeností židovského dítěte za nacismu: byl internován v Terezíně. S filmem se seznámil jako třináctiletý, kdy zpíval v Bielikově filmu Lazy sa pohli a kdy hrál velkou roli malého Roma ve Weissově snímku Můj přítel Fabián. Téhož roku se také objevil v prvním slovenském barebném filmu Rodná zem.

V dospělosti chtěl ale stát spíš za kamerou, než před ní. Studoval režii na FAMU a současně pracoval jako asistent režie na Barrandově. V druhém ročníku natočil školní film Jména, k nimž nejsou lidé, ve třetím ročníku film podle Arnošta Lustiga Králíček. Absolvoval dalším hraným filmem podle Lustiga, Ďábelská jízda na koloběžce. Sám na FAMU později učil.

Pro diváky detektivek

Na Barrandově začal středometrážním filmem Táto, přečti to!. V druhé polovině šedesátých let se se zaměřil převážně televizní na práci, v následující dekádě se vrátil do Filmového studia Barrandov. Věnoval se mimo jiné žánru krimi, například ve snímcích Případ mrtvého muže, Sázka na třináctku nebo Město nic neví. Jeho špionážní, detektivní a kriminální dramata charakterizuje neobvyklá snaha o maximální věrohodnost příběhu a o hlubší psychologickou motivaci.

Na začátku devadesátých let stál za seriálem Hříchy pro pátera Knoxe a navazujícími Hříchy pro diváky detektivek. Vznikly na motivy stejnojmenné knihy Josefa Škvoreckého. V interaktivně pojaté detektivce mohli diváci před rozuzlením sami ukázat na pravděpodobného vraha. Příběhy se držely pravidel autora detektivek Ronalda Knoxe pro detektivní žánr.

„Otec“ Básníků

Zřejmě nejvíce je ale Klein spojen se sérií „Básníků“, jejíž první tři díly natočil ještě před revolucí. K části z nich také, spolu s Ladislavem Pecháčkem, napsal scénář.

K hlavnímu hrdinovi Štěpánu Šafránkovi se od první komedie Jak svět přichází o básníky vrátil ještě pětkrát. Sledoval ho od studia na gymnáziu přes studium medicíny a sžívání s kapitalismem až po post zástupce primáře. Posledním Kleinovým celovečerním titulem byl právě film z básnické série.