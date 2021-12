Fotograf Stranka čelí nařčení z kopírování jiných autorů a hájí se poctou. Případ otevírá etické dilema

I plagiát může být poctou

Jak Korecký, tak Ptáček ale zároveň dodávají, že celý případ je složitější. Stranka totiž u některých svých děl na svém webu zpětně doplnil, že jde o poctu zmíněným autorům, což pro někoho může být dostatečným řešením celé situace.

„Inspirace, variace, apropriace, krádež know-how nebo porušování autorských práv, to se děje stále a ve všech koutech světa a v různých oborech. Pokud autor dodatečně doplní, že jde o poctu, někomu to může stačit jako řešení, pro někoho to je velké zklamání. Zářivý obraz nad gaučem bude stejně zářivý, ale pokud měl někdo radost, že má doma dílo originálního tvůrce, pak se oprávněně může cítit podveden,“ myslí si Korecký.

Podle Ptáčka pak zase i plagiát může být poctou a vyjádřením obdivu, přesně jak o inkriminovaných fotografiích Stranka mluví - ale stejně tak může být kalkulem. „Někteří lidé imitují Michaela Jacksona, protože ho zbožňují. Jiní to dělají kvůli obživě. Někteří kombinují obojí. Martinu Strankovi nevidím do duše, takže ho nechci zařadit do žádné kategorie,“ míní kurátor Ptáček.

Trh s uměním nemusí být určován původností

Stranka podle nerozporovaných informací v rozhovorech prodává svá díla za stovky tisíc až miliony korun, zejména prý zahraničním sběratelům. Na jeho webu se jeho tisky prodávají v různých formátech a provedeních, nejlevnější mohou vyjít na 190 dolarů, jiné i na takřka 450 tisíc korun. Kvůli silnému marketingu insideři říkají, že není jasné, jak to se Strankovými prodeji skutečně je.

„Trh s uměním každopádně není určován pouze kvalitou nebo původností. Nejen u současného umění, které mě zajímá nejvíce, často zírám, jak cenná může být pro lidi průměrnost a konvenčnost. Předpokládám, že po této kauze to Stranka s prodeji bude mít těžší. Může to ale přinést i pozitivní efekt, protože do budoucna si dá větší pozor, aby z něčeho podobného nebyl obviněn. Buďto se v uvozovkách nechá méně inspirovat, anebo ty inspirace bude dál rozvíjet a udělá z nich i nějaké téma své práce,“ naznačuje Ptáček.

I Korecký si myslí, že veřejnost a zájemci o Strankovo dílo by měli být více informování, ale je na nich, zda mají hlubší zájem nebo jim jde o jednorázový zážitek. „Po stránce autorsko-právní je to výhradně na autorech domněle okopírovaných, vznesou-li nárok na uplatnění ochrany svých práv,“ myslí si. Právě takové vznesení nároku je ale další zajímavě komplikovanou otázkou.

Právníci se často spoléhají na teoretiky

Advokátka se specializací na autorské právo Iva Javorská uvádí, že rozdíl mezi inspirací a plagiátem je odvěká otázka a autorské právo pro ni nemá definici. Disponuje ale určitými pravidly, dle kterých se dá dobrat odpovědi.

„Inspirací, kterou právo dovoluje, bych nazvala propůjčení si z díla, například z fotografie všeho, co není chráněno autorským zákonem proti užití bez souhlasu autora. V tomto smyslu je inspirací například propůjčení si myšlenky či holého námětu, principu, techniky nebo generických prvků,“ prohlašuje Javorská.

Naopak to, jak autor unikátně přistoupil ke ztvárnění námětu, myšlenky nebo k uchopení techniky či principu, ale podle Javorské v jiném díle bez souhlasu autora užít nelze. Tehdy by se mohlo hovořit o plagiátu. Objeví-li se tedy dvě díla, která se podobají, klíčové je rozlišit, zda podobnost spočívá pouze v myšlence či námětu, nebo v jejím konkrétním uměleckém vyjádření. „Plagiát přitom nevyžaduje pouze totožnost děl, stačí i napodobenina,“ doplňuje advokátka.

Pocta autorovi se podle ní dá provést přes zákonem upravenou citaci ve vlastním díle, ta se ale může týkat jen přiměřeného výňatku. Javorská dodává, že v některých případech se na kolizi dá podívat z hlediska morálky. „V některých situacích, kdy bychom dle autorského práva nedovodili plagiát, může jít o neférové jednání, kterému říkáme nekalá soutěž. Vždy se musíme ale soustředit na konkrétní dílo a všechny souvislosti, řadu otázek přitom nezodpovídají právníci. Ti se často spoléhají na názory znalců a autorit v oblasti dané umělecké disciplíny,“ doplňuje.