Který český zástupce by mohl vyhrát Eurovizi 2022? Rozhodne hlasování v národním kole

O přízeň fanoušků usiluje zpěvačka Anabelle s písní Runnin' Out Of F* Time. Její ambicí je se dostat do zahraničních rádií a do povědomí zahraničních labelů i posluchačů. Další zpěvačka Elis Mraz, vlastním jménem Eliška Mrázová, si skladbu Imma Be napsala a produkovala sama. Je to již druhá nahrávka, se kterou bude bojovat o umístění v české eurovizi. Třetí soutěžní skladba By Now je společným projektem životních partnerů Emmy Smetany a Jordana Haje.

O strachu zakořeněném hluboko v každém člověku zpívá Giudi, česká umělkyně žijící v Itálii, ve skladbě Jezinky. Na fanoušky rockové muziky bude spoléhat čtyřčlenná kapela Skywalker, která otevřeně zpracovává témata duševního zdraví a rovných práv. V národním kole soutěží se skladbou Way Down.

Hradecké trio The Valentines dle svých slov hraje veselé písničky o těch nejsmutnějších věcech. O master jejich soutěžní skladby Stay or Go se postaral Ted Jensen, který produkoval desky Madonny nebo Rolling Stones. Poslední soutěžní píseň Lights off je od elektro popové kapely We Are Domi, jejíž členové pocházejí z Česka a z Norska.

V národním kole hlasují nejen Češi

Soutěžní skladby už zpěváci a zpěvačky zveřejnili na digitálních streamovacích platformách, současně se začátkem hlasování budou publikovány i live verze jednotlivých skladeb.