Vždycky The Bridge, říká Sting novou deskou

Stingův Most vede mezi myšlenkami, kulturami a kontinenty. Posluchače chce hudebník z těžkého období přenést do odolnější a moudřejší budoucnosti. Jako první z novinky vypustil indie-popový singl If It's Love. Milostné vyznání v něm přirovnává k symptomům nemoci, která vyžaduje od lékaře diagnózu. „Perfektní milostná píseň není o tom, že já miluji tebe a ty mě. Nic v tom není. Je to nudné a banální. Já miluji tebe a ty miluješ někoho jiného. To už je zajímavý 3D problém,“ míní Sting.

Ve videoklipu vystupují tanečníci z představení pojmenovaném po písni, kterou muzikant kdysi napsal za deset minut. Úspěšná putovní show Message In A Bottle je tanečním soundtrackem Stingových nejznámějších skladeb. Loni měla premiéru v Londýně.

Čtyřicet let strávil Sting na cestách, pandemie ho ale uvěznila na jednom místě. Říká, že mu práce ve studiu zachránila během karantény duševní zdraví. Výsledkem je album o změnách. Zatímco v osobním životě od konce sedmdesátých let, kdy poprvé vystoupil s The Police, mnoho neměnil, hudebně vykročil do jazzu, folku, klasiky i reggae. Bonusem na desce je cover verze jedné z nejslavnějších soulových skladeb éry hippies, kterou nahrál soulový zpěvák Otis Redding krátce před svou smrtí.

Na turné se Sting s deskou vydá příští rok, v současnosti vystupuje v Las Vegas se svou koncertní show.