Raději zešílet na divadle. Z knih na prkna se nově dostal McEwan, Smrtholka i šumavští poustevníci

Smrtholka (A studio Rubín v Praze)

Sezonu s podtitulem „závislosti“ otevřelo pražské A studio Rubín českou premiérou inscenace Smrtholka. Vyprávění o mladé ženě vyrovnávající se s tragickou ztrátou blízké osoby se opírá o stejnojmenný román Lucie Faulerové. S nápadem na dramatizaci přišla Anita Krausová, která zároveň hraje hlavní roli.

„Je to příběh sester, příběh ztráty, je to velká love story, ale i příběh velké touhy po životě a velké snahy to všechno zvládnout přežít a prožít,“ prozradila, co ji na románu zaujalo. Faulerová za svůj druhý literární počin obdržela Magnesii Literu a získala také Cenu Evropské unie za literaturu.

„Pracujeme s motivy knihy, ale od její formy a literárnosti se odpoutáváme, čímž vzniká svébytné scénické dílo. Stejně jako kniha je i náš scénář několikavrstevnatý. Najdeme v něm cestu do minulosti, do dospívání dvou sester na maloměstě, do statistik sebevražd i příběh o hledání smyslu života,“ dodává k divadelnímu zpracování režisérka Lucie Ferenzová.