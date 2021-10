Sedm českých umělců založilo FIRMU, musí být manažery vlastního úspěchu

„Dlouho nevznikla výraznější výtvarná skupina, proto jsme se dali dohromady. Změnila se doba a my na to chceme reagovat,“ říká jeden z členů FIRMY Pasta Oner. K zakladatelům patří také Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Michal Škapa a Karel Štědrý. Nemají sice společný výtvarný styl, názorově se ale shodnou na tom, jaké je být umělcem jednadvacátého století.

Umělec musí být i manažer

„Jako se my díváme na výtvarné skupiny, které byly generaci i několik generací před námi, a čteme jejich záměry a postoje, tak je to důležité pro ty další, co přijdou po nás,“ nepochybuje Jan Kaláb.

Malá podpora od státu, standardní galerijní praxe i vliv investorů, to všechno podle výtvarníků oslabuje status umělce, který pak mnohdy širší společností není brán vážně. Ve svém manifestu vidí FIRMA dnešního výtvarníka spíše jako manažera vlastního úspěchu.

„Dneska se dá říct, že umělec je mnohdy sám sobě manažerem, musí se starat o svůj provoz. Instituce se také posunuly do jiné polohy. A tohle všechno bychom chtěli FIRMOU reflektovat. Je to nadsázka, trochu i sebeironie,“ upřesňuje Pasta Oner.

Společné názory i společný obří obraz

Karel Štědrý oceňuje pestrost osobností, které umělecká skupina spojila. „Za mě je devizou, že jsme se dokázali dohodnout, i když máme každý jiný žebříček priorit,“ dodává. „Udržuje nás to ve vzájemné diskusi a konfrontaci, která je podle mého názoru strašně důležitá, aby člověk jako výtvarník neustrnul, protože naše práce je spojená s tím, že se člověk uzavírá ve své bublině, do ateliéru,“ dodává Kaláb.

Někteří z členů se v minulosti potkávali se sprejem v ruce v ulicích metropole. A ti o pár let mladší se zase jimi inspirovali. Později pořádali i společné výstavy. „Na rozdíl od uměleckého světa, který je spíš neorganizovaný a neorganizovatelný, jsou kluci disciplinovaní a cílevědomí a je to na jejich věcech vidět,“ poznamenává Štědrý.