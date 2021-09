Drama Kryštof připomene pronásledování církve. Příběh budoucího mnicha naznačuje trailer

Do československého pohraničí padesátých let se vrací drama Kryštof. Novinku Zdeňka Jiráského uvádí v předpremiéře Febiofest, do kin se dostane přesně za měsíc. Příběhem mladého muže, který se chce stát mnichem, připomíná komunistickou Akci K namířenou proti církvi. Snímek podpořila Česká televize. Kromě festivalového promítání představuje Kryštofa s předstihem také trailer.