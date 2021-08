SLEDUJTE: Závěrečný ceremoniál Varů. Křišťálový glóbus patří africkým migrantům

Cena za nejlepší herecký výkon náleží představiteli hlavní role ve filmu Strahinja Ibrahimu Komovi. Mezi herečkami vynikla Éléonore Loiselleová v kanadském dramatu Boje. Ztvárnila dívku, která se po vzoru svého otce přihlásí do armády. S režií si podle porotců nejlépe poradil Dietrich Brüggemann ve snímku Ne! Ukazuje v něm, že generace současných třicátníků selhává v naplnění vlastních ideálů.

Ocenění za dokumenty se neudělovala, poprvé se totiž dokumentární a hrané filmy setkaly ve společných soutěžích. Kromě té hlavní také v soutěži Na východ od Západů. V ní si hlasy porotců získalo sugestivní drama Rus od Vladimira Munkueva. Dramatický příběh na téma následků kolonizace a násilné asimilace národů na území carského Ruska se odehrává v režisérově rodném Jakutsku.

Diváckou cenu si odnáší drama Zátopek. Novinka režiséra Davida Ondříčka se v popředí žebříčku držela od světové premiéry při zahájení letošního ročníku.

Ceny pro Svěráka, Hawkeho a Cainea, Deppa ocenili fanoušci

Festival rozdával taká čestná ocenění. Pro Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii si na pódium hotelu Thermal došel režisér Jan Svěrák. „Nevím přesně, co jsem českému filmu přinesl, ale vím, co český film přinesl mně. Za hromadu vášně, radosti a dojetí vděčím svým kamarádům, mezi něž počítám i svého tatínka, kolegům a všem divákům, protože ti všichni dohromady pro mě tvoří to, čemu říkáme český film,“ poděkoval Svěrák.

Sošku za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii přebíral během závěrečného večera americký herec, režisér a spisovatel Ethan Hawke.

K oceněním aktuálního ročníku patří také anglický herec Michael Caine, který poctil Vary svou návštěvou hned v úvodu. Největší šílenství fanoušků vyvolal herec Johnny Depp, který se přijel ale představit především jako producent a sošku žádnou nechtěl.

Ukázalo se, že to jde

Karlovarský festival se loni kvůli pandemii uskutečnit nemohl, letošní ročník posunul z tradičního červencového termínu na závěr srpna. Návštěvnost byla srovnatelná s necovidovými časy. Počet akreditací překročil devět tisíc a prodalo se přes deset tisíc vstupenek. „Jsme takoví pionýři, po roce a půl jsme dokázali, že jde zorganizovat akci bez nějakých problémů,“ podotýká Jiří Bartoška.

Jak je zvykem, na závěr zakončovacího ceremoniálu pozval návštěvníky rovnou na příští ročník. Ten je v plánu už zase tradičně na začátek prázdnin.