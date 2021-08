„Přijmout, co přijde, a žít s tím,“ poodhaluje Alice Nellis motiv svého nového filmu. Temná komedie má za sebou první klapku

První klapka padla v Bořejově na Českolipsku. Hlavní postavě Jarmile v podání Anny Cónové vstoupí do života nečekaná situace. Musí se rozhodnout, jak s ní naložit. Je to příběh o vnitřní svobodě i odvaze žít naplno.

„Je to aktuální, alespoň pro mě. V poslední době jsme si vyzkoušeli, že se nelze připravit. Já jsem byla člověk, který se vždycky hrozně rád připravil na všechny eventuality, ale on ten život pak vymyslí něco jiného,“ říká Nellis.

Filmaři budou v osadě Bořejov natáčet šest týdnů. Pak se přesunou do ateliéru. Snímek v koprodukci České televize by měl jít do kin příští rok v září.