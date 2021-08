„Každej ví kulový“, proto o sobě Chinaski natočili dokument. Posloužil jako terapie i odstrašující příklad

„Podařilo se nám natočit docela hodně dobrých písniček, zahrát spoustu koncertů, bylo to občas těžké, bylo to občas ošklivé, ale neflákali jsme se. Z toho jsem měl dobrý pocit.“

„To, proč nás kluci vyhodili, možná jednou pochopím, ale nikdy nepochopím způsob, jak to udělali,“ říká ve filmu třeba vyhozený Štěpán Škoch. Řešily se i spory o to, kdo bude hlavní tváří kapely. „Přestal se se mnou úplně bavit, tak jsem si řekl, že u toho teda nebudu,“ vypráví Petr Hradil (dříve Rajchert), který z Chinaski odešel už před jedenácti lety.

Ten přiznává: „Měl jsem pár momentů, kdy jsem nevěřil, že se to dělá, i pár momentů, kdy jsem si ani nepřál, aby se to dodělalo, protože neustálé vracení se k věcem, které nebyly moc veselé, mě vnitřně drásalo.“

„Dokázal jsem je přesvědčit, že to nemůžeme dělat jako PR kapely Chinaski. Že pokud ta výpověď nebude opravdová, otevřená, od srdce, tak je to ztráta času,“ podotýká režisér Pavel Bohoněk. „Musím poděkovat hlavně Michalovi, který to vzal jako svou životní zpověď, a to se na tom pozitivně odrazilo,“ dodává na adresu frontmana Michala Malátného.

Nemusí to být tak veselé

„Nebylo to vždycky příjemné, ale řekli jsme si, že by bylo zbabělé z toho něco dávat pryč. Každej ví kulový, co se dělo, a tak to třeba s tím filmem pochopí,“ poznamenává k natáčení František Táborský. Film se nevyhýbá ani problémům s alkoholem a bolestivé ztrátě bubeníka Pavla Grohmana, který zemřel při silniční nehodě.

„Pro mě to byla trochu terapie. Třeba s Petrem Reichertem jsme se neviděli dvacet let, takže když jsem ho tam slyšel mluvit, tak jsem si uvědomil, jaké jsem dělal chyby a že jsem se choval jinak, než jsem si v tu chvíli myslel, že to vyznívalo. Jsem rád, že to máme za sebou, mám pocit, že můžeme s čistým štítem zase začít. Že jsme ty věci zbilancovali a smířili se s nimi,“ domnívá se Malátný.

Příběh Chinaski by podle něho mohl zafungovat jako poučení pro začínající skupiny. „Pro mladé kluky, kteří si chtějí založit kapelu, to může být odstrašující příklad, aby si to dobře rozmysleli, protože to neznamená jen samotné poskakování po pódiu jako ‚hurá, jsme tady a hrajeme písničky'. Ale je za tím ještě spousta věcí, které nemusí být tak veselé a zábavné,“ upozorňuje.

V premiéře Chinaski dokument promítne 17. srpna v letním kině v Hradci Králové. Než se snímek dostane do multikin, budou mít šanci ho vidět i fanoušci kapely v dalších letních kinech.