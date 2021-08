Mural art nemluví jen tak do zdi. Venkovní obrazy oslovují kolemjdoucí i zvedají hodnotu nemovitostí

Mural art označuje velkoplošnou malbu na stěně ve veřejném prostoru. Oproti street artu či graffiti, které jejich autoři tvoří i ilegálně, vzniká mural art většinou se souhlasem majitele objektu, který by umělecká malba měla vylepšit.

Hlava v Českých Budějovicích

K nejnovějším tuzemským dílům patří to, které Michal Škapa vytváří v Českých Budějovicích. „Bude se jmenovat Hlava. Je to takové arcimboldovské téma. Z určitých artefaktů skládám velký celek,“ popisuje. Do budějovického muralu se pustil pod záštitou dočasného festivalu Umění ve městě, na místní sportovní hale ale to, co vytvořil, zůstane trvale.

„Vždycky tam zahrnu, co vidím v okolí, tady se objevují třeba sportovní atributy,“ vysvětluje Škapa. Původně „graffiťák“ už muralů namaloval několik. Ten aktuální je na budově, která se před několika lety měla bourat, nakonec ale zůstala. Umění, nejen od Škapy, ale také Štěpána Molína, na ní nahrazuje nevzhledné reklamy. „Tyto plochy město neskutečně oživí, a když jsou dobře vybrané a na správném místě, rozhodně by se tomu nemělo bránit,“ míní.