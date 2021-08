Nestěžuju si, říká Michal Viewegh. Povídky o manželství a sexu ale už asi nenapíše

Novinka Dula by měla vyjít v říjnu. Čtenářům odtajní další pokračování příběhu, v němž je podobnost s některými životními zákrutami samotného autora nápadná. V připravované knize se stárnoucí spisovatel Mojmír nedovede smířit s rozvodem.

„Přiznávám, že míra autobiografičnosti u některých mých knih je vyšší, než je v kraji zvykem,“ přiznává Viewegh, „ale samozřejmě zdaleka ne každá scéna, která v tom románu je, je pravdivá. Mojmír začne chodit s porodní asistentkou, jede s ní na Maledivy, to jsou všechno fiktivní příběhy.“

Nijak také nepopírá, že volná trilogie (Biomanželka, Biomanžel, Dula) se strefuje do trendu zdravého života a různých alternativ. „Jsou beletristickou polemikou s některými excesy stran životních stylů, feministických úletů, porodů do vody a kultu bio,“ přitakává. Jako dula působí i spisovatelova bývalá žena.

Nečekal jsem, že povedu žebříčky dvacet let

Změny vnímá Viewegh rovněž ve své profesi literáta. Knižní trh se podle něho za posledních deset let drasticky změnil. „Za jeden rok se úspěšného románu prodalo třeba dvě stě tisíc výtisků, dneska když prodáte pětadvacet, tak je to považováno za dobrý výsledek. Ale nebyl tady internet, kabelovky chrlí denně desítky dobrých příběhů, nejen brak, ale i skvělé filmy, a to je taková konkurence literatuře, že si myslím, že často nestíháme,“ srovnává.

Vieweghovy nejčtenější romány překročily hranici sta tisíc prodaných výtisků. V žebříčcích se sice stále drží, ale už je nevede. „Nikdy jsem se nedomníval, že budu dominovat českému knižnímu trhu dvacet let,“ podotýká nicméně.

„Jsem rád, že se mi to dařilo počátkem devadesátých let, kdy jsem byl mnoho let první nebo druhý nebo třetí na těch žebříčcích, nicméně to třetí místo obsadím občas i dneska, takže si nestěžuju, chraň pánbůh, a je úplně logické, že se objeví noví autoři, neznámí, zajímavější pro čtenáře, kteří už třeba mohou být Vieweghem trochu znuděni nebo unaveni. Ale zase musím říct, že mám své věrné příznivce a že pořád počty prodaných výtisků jsou vysoce nadstandardní ve srovnání s průměrem,“ uvedl.

Z tuzemských autorů u čtenářů v prodejnosti vedou momentálně Alena Mornštajnová, Karin Lednická či Patrik Hartl. Viewegh ale prý svou „konkurenci“ nesleduje. „Bude to znít namyšleně, že si myslím, že je to špatné, ale fakt to není pravda,“ rád by ale upozornil.

Zpátky do hry

Důvody má jiné: „Já mám prostě se čtením problém. Mně se většina témat tak nějak vzdálila. Dodneška beru antidepresiva. Pro mě není jednoduché najít knihu, která udrží mou pozornost týden nebo čtrnáct dní, kdy ji budu číst, a zároveň mám ty handicapy, že přečtu čtyřicet stránek, a když to na dva dny odložím, zjistím, že vůbec nevím, co jsem četl, a musím se k tomu vracet.“

Odkazuje k těžké životní zkoušce před téměř deseti lety, kdy mu praskla aorta a ocitl se v ohrožení života. Následovaly měsíce zotavování. Necelý rok po operaci vydal Viewegh knížku Můj život po životě, v níž deníkovou formou seznamoval své čtenáře s tím, jak s nemocí bojoval.