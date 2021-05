Pivovarov v Národní galerii i umělec, který nedává rozhovory. Na jaké výstavy v Praze vyrazit?

Výstava Moskevská gotika v pražském Veletržním paláci ukazuje různorodé malby a kresby Viktora Pivovarova, původem ruského výtvarníka, který od osmdesátých let žije v Česku. Některé obrazy tu vystavuje poprvé. Nejdřív se snažil dostat mnoho témat do jediného obrazu, o pár let později maloval minimalisticky. Abstrakci střídá realismus, smutek groteska. „Já používám pokaždé jiný jazyk, protože potřebuji vyjádřit nějaký speciální obsah nebo speciální příběh,“ sděluje Pivovarov.

Styly střídá neustále, k oblíbeným tématům se ale vrací. Jen jiným způsobem. „V každé místnosti jsme se snažili navodit jinou emoci a jiný pocit ze způsobu, jakým jsou díla vystavena. To odráží různé postavy, které Pivovarov vytvořil, v různých časových úsecích,“ sděluje kurátorka Julia Tatiana Bailey.

Expozice ukazuje i dobu, kdy byl především ilustrátorem dětských knih, nebo chvíli, kdy se razantně mění jeho život. Přijíždí do Prahy a prožívá tvůrčí krizi. Pomohly mu vzpomínky na dětství nebo hovory s matkou. „On vlastně tyhle velice intimní vzpomínky na dětství kombinuje s takovou formou seznamu. Můžete si povšimnout, ty motivy jsou očíslované,“ prohlašuje Pivovarova dcera, kurátorka Máša Černá Pivovarová.

Ve Veletržním paláci jsou i díla, která Pivovarov ještě nikdy nevystavoval. Teď ve svém ateliéru dál pokračuje s tvorbou, sám na sebe má jen jeden požadavek, že obrazy musí být hravé. „Pro mě je to strašně důležitý, aby nebyl ten obraz nudný, aby byl veselý,“ míní. Už má hotové další pestrobarevné cykly, ty už se ale do výstavy v Národní galerii nevešly.