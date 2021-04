Festival Jeden svět se letos ptá, kdo „vypadává“ z videokonferencí i z běžného života

„Internetové připojení, zapnuté webkamery, neustálé klikání myší a snaha alespoň na chvilku vidět ty, kteří jsou na druhé straně obrazovky. ,Vypadáváš‘ se stalo jedním z nejčastějších slov, která provázejí setkání lidí zprostředkovávaná technickými možnostmi internetu,“ uvádějí organizátoři k tématu letošního ročníku, které se propíše do filmů i debat.

Téma se podle nich ale ptá i na obecnější situaci lidí, kteří mohou vypadávat nejen z videokonferencí, ale i běžného života. „Nejpalčivějším je podle nás to, jak probíhající pandemie a přesun dění do digitálního světa zvýraznily společenské nerovnosti. Přemýšleli jsme, jak moc máme tuto transformaci našich životů v práci, ve škole nebo v rodině pod kontrolou a do jaké míry jsme už v rozjetém vlaku, který nejde zastavit,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

I celý festival se letos bude konat v on-line prostředí. Od 10. do 19. května se diváci mohou těšit na pravidelné projekce doprovázené streamy debat s filmaři. Od 20. května do 6. června budou všechny filmy na nové platformě Jeden svět on-line. Pokud to však situace dovolí, chtějí pořadatelé uspořádat koncem května také projekce v letních kinech na řadě míst po celém Česku.

První projekce bude už v úterý

První projekce začne už v úterý v 19 hodin. Film Stavební jáma režiséra Andreje Gryzajeva odkrývá „žitou realitu milionů bezejmenných Rusů, kteří živoří z nízkých důchodů bez spravedlnosti a práva, díky telefonům a internetovému připojení se však mobilizují a obracejí se k prezidentovi v domnění, že jim může pomoci.“ On-line projekci doplní debata o současném Rusku s novinářkou Petrou Procházkovou.

Mezi dalšími snímky je třeba Bílý šum, který „nabízí jedinečný pohled za oponu krajně pravicového a nacionalistického hnutí v Americe.“ Režisérovi Danielu Lombrosovi se podle pořadatelů podařilo proniknout do scény, která na internetu zasévá nenávist a strach. Sociální sítě a vztahy, které na nich vznikají, zkoumá zase dokument Kateřiny Hager a Asada Faruqiho Manželství, který sleduje dvojici, která se potkala při hraní hry FarmVille a pět let žila svůj vztah především on-line.

Na to, jaký vliv má všudypřítomnost mobilů a internetu v životech generace Z, odpovídá podle organizátorů film režisérky Liz Smithové Naše generace Z. Kromě kategorie Vypadáváš festival obsáhne i každoroční tři soutěžní kategorie a dalších čtrnáct tematických kategorií, přičemž kompletní program se představí 20. dubna. Vybrané filmy budou doprovázeny debatami s tvůrci v rámci streamů a chystá se také tradiční regionální a školní část.