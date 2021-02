Streamování už nestačí. Festival Rock for People se přesunul do počítačové hry

video Rock for People se přesunul do počítačové hry

Na Rock for People In the Game se zájemcům otevřely dva virtuální světy, každý pro 1500 lidí. Vstup do areálu místo pracovníků bezpečností agentury hlídali tentokrát programátoři. „Organizátoři mají oranžové roboty, aby byli rozpoznatelní, ale účastníci mají na výběr z tisíce avatarů,“ podotkl hlavní programátor David Ryšánek.

„Myslím, že streamování fungovalo na jaře 2020, kdy přišel tvrdý náraz a poprvé se zjistilo, že nebudou kulturní akce, ale už se to omrzelo. Tohle by mělo být o krok dál.“

Své vystoupení přímo pro hru připravila třeba britská rocková kapela Nothing But Thieves nebo česká písničkářka Amelie Siba. Lidé také mohli „přijít“ na záznam koncertů kapely Missio, písničkáře a rappera KennyHooply nebo indie rockerů I Love You Honey Bunny.

„Samozřejmě se to nedá srovnávat se skutečnými koncerty. Je to jako kdyby ses měl rozhodovat mezi plzní a birellem. Je to rozdíl, ale teď jsme na takové poušti, že aspoň birell je super,“ říká frontman kapely Vypsaná fiXa Mardi, který se na Rock for People In the Game také připojil.

Když se nehraje, hrají se aspoň počítačové hry

Pandemie výrazně přitáhla pozornost hudebního průmyslu k počítačovým hrám. Velké virtuální koncerty se už loni konaly například v on-line hrách jako Fortnite, Minecraft nebo Roblox. Nový projekt festivalu Rock for People je vůbec první počítačovou hrou, která vznikla přímo pro hudební festival.

Nicméně pořadatelé doufají, že šestadvacátý ročník se už uskuteční ve skutečném, ne virtuálním světě. Plánován je na 10. až 12. června v královéhradeckém Festivalparku.