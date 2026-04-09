Zemřel německý herec Adorf, známý z Plechového bubínku i Vinnetoua


9. 4. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých filmových a divadelních herců Mario Adorf. S odvoláním na jeho manažera Michaela Starka a filmovou agenturu Reinholz o tom informoval bulvární deník Bild. Rodák z Curychu se proslavil rolemi otce trpasličího hrdiny v oscarovém snímku Plechový bubínek, čeští diváci ho znali především jako vůdce banditů Santera ve Vinnetouovi.

Podle Bildu zemřel Adorf ve středu po krátké nemoci ve svém bytě v Paříži. Dle německých médií patřil k nejvýznamnějším a nejvšestrannějším německým hercům současnosti. Na filmovém plátně ztvárnil více než dvě stovky rolí, působil také v divadle. Kromě Německa hrál často také v Itálii.

Adorf se narodil v roce 1930 v Curychu jako syn italského otce a německé matky. Vyrůstal ale jen se svou svobodnou matkou. V polovině padesátých let se stal členem mnichovského divadla Münchner Kammerspiele, kde vystupoval do roku 1962. Po menších filmových rolích se proslavil v kriminálním snímku Bruna Lüdkeho Noc, ve které přišel ďábel z roku 1957.

Padouch Santer, který připravil Vinnetoua o sestru

Ve filmu Vinnetou z roku 1963 podle literární předlohy Karla Maye ztvárnil Adorf padoucha Santera, který zastřelil Nšo-či, sestru náčelníka Apačů Vinnetoua. Především z této role je známý také v Česku.

Zahrál si ale například i ve snímku Ztracená čest Kateřiny Blumové či v adaptaci románu Güntera Grasse Plechový bubínek. V ní ztvárnil postavu Alfreda Matzeratha, otce hlavního hrdiny Oskara. Film z roku 1979 získal cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší cizojazyčný snímek. Před kamerou se Adorf naposledy objevil v roce 2021 v boxerském dramatu Real Fight.

Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

ČEZ bude vyvíjet s francouzskou firmou Framatome palivo pro Dukovany

ČEZ bude vyvíjet s francouzskou firmou Framatome palivo pro Dukovany

Ceny ropy se vrátily k růstu

Ceny ropy se vrátily k růstu

„Generál nebe" František Peřina se narodil před 115 lety

Video„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Aktuálně z rubriky Kultura

Filmové premiéry: Krvavá nevěsta, Mavka, Šampion či Šepot lesa

Co nového nabízejí kina? Ukrajinská fantasy Mavka: Pravdivá legenda si pohrává s magií a vášní. Snímek Krvavá nevěsta: Hra začíná přináší pokračování hororově laděného příběhu plného akce, temné zábavy a adrenalinu. Životopisný film Šampion přiblíží československého mistra světa v krasobruslení Ondreje Nepelu. A francouzský dokument Šepot lesa předloží divákům v kinech vizuálně poetické vyznání lásky k rodině a přírodě.
před 34 mminutami

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých filmových a divadelních herců Mario Adorf. S odvoláním na jeho manažera Michaela Starka a filmovou agenturu Reinholz o tom informoval bulvární deník Bild. Rodák z Curychu se proslavil rolemi otce trpasličího hrdiny v oscarovém snímku Plechový bubínek, čeští diváci ho znali především jako vůdce banditů Santera ve Vinnetouovi.
VideoSmetanova Má vlast zazněla díky Matyáši Novákovi v newyorské Carnegie Hall

Přepis cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast pro klavír, dílo Jindřicha Káana, uvedl v noci na středu v newyorské Carnegie Hall klavírista z Hradce Králové Matyáš Novák. Absolvent pražské Akademie múzických umění, žák profesora Ivana Klánského, nastudoval dílo v roce stého výročí narození autora. Sám i notový zápis místy dotvořil. Jindřich Káan z Albestů byl český klavírní virtuóz, skladatel a pedagog. Před vznikem republiky vedl konzervatoř v Praze. Na přepisy děl jiných autorů pro klavír se zaměřoval. V červnu uslyší Mou vlast v podání Matyáše Nováka na klavír diváci na festivalu Smetanova Litomyšl.
před 4 hhodinami

Drama o střelbě ve škole zasáhlo citlivá místa

Jaká je nejhorší věc, kterou jste kdy udělali? Odpověď na tuto otázku zásadně zasáhne do svatby, kterou ve filmu nazvaném Drama chystají snoubenci v podání Zendayi a Roberta Pattinsona. Snímek, promítaný od začátku dubna i v českých kinech, provází v USA kritika za to, jakým způsobem se zhostil vážného tématu.
před 18 hhodinami

Jednou měsíčně zdarma otevře dalších pět muzeí, oznámilo ministerstvo

V neděli zdarma otevřou stálé expozice Národního muzea, brněnského a opavského Moravského a Slezského zemského muzea, pražského a brněnského technického muzea. Oznámilo to ministerstvo kultury. Muzea, která patří mezi organizace zřizované tímto resortem, by tak měla být otevřena pravidelně každou druhou neděli v měsíci.
před 19 hhodinami

Nebojíme se shodit své neúspěchy, říká možný objev roku Gufrau

Vytváří něco mezi rapem, RnB a elektronickou hudbou a občas je to prý experiment. Tříčlenné uskupení Gufrau patří k nejviditelnějším objevům posledního roku. Společně s Victorem Kalem mají šanci získat hned tři ceny Anděl.
včera v 08:00

Kulturní instituce a odbory požadují stejnou částku z rozpočtu, jaká byla loni

Zástupci živého i neživého umění a kulturních odborů požadují stejnou částku z rozpočtu jako v roce 2025. Vyzvou ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k jednání. Po úterním jednání tripartity v kultuře to řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá s 17,6 miliardy korun. Oproti loňsku jde o osmnáctiprocentní pokles. Loni ministerstvo hospodařilo s částkou 21,52 miliardy korun. Klempíř uvedl, že má přislíbeno zhruba 180 milionů navíc.
7. 4. 2026

Herec Travolta poprvé režíroval. Adaptaci vlastní knihy uvede v Cannes

Herec John Travolta režíroval svůj první film a debut uvede ve světové premiéře na letošním festivalu v Cannes. Tamní publikum jako jedno z prvních uvidí snímek s názvem Propeller One-Way Night Coach odehrávající se během zlatého věku komerčního letectví.
7. 4. 2026
