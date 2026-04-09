Zemřel německý herec Adorf, známý z Plechového bubínku i Vinnetoua

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých filmových a divadelních herců Mario Adorf. S odvoláním na jeho manažera Michaela Starka a filmovou agenturu Reinholz o tom informoval bulvární deník Bild. Rodák z Curychu se proslavil rolemi otce trpasličího hrdiny v oscarovém snímku Plechový bubínek, čeští diváci ho znali především jako vůdce banditů Santera ve Vinnetouovi.
Podle Bildu zemřel Adorf ve středu po krátké nemoci ve svém bytě v Paříži. Dle německých médií patřil k nejvýznamnějším a nejvšestrannějším německým hercům současnosti. Na filmovém plátně ztvárnil více než dvě stovky rolí, působil také v divadle. Kromě Německa hrál často také v Itálii.
Adorf se narodil v roce 1930 v Curychu jako syn italského otce a německé matky. Vyrůstal ale jen se svou svobodnou matkou. V polovině padesátých let se stal členem mnichovského divadla Münchner Kammerspiele, kde vystupoval do roku 1962. Po menších filmových rolích se proslavil v kriminálním snímku Bruna Lüdkeho Noc, ve které přišel ďábel z roku 1957.
Padouch Santer, který připravil Vinnetoua o sestru
Ve filmu Vinnetou z roku 1963 podle literární předlohy Karla Maye ztvárnil Adorf padoucha Santera, který zastřelil Nšo-či, sestru náčelníka Apačů Vinnetoua. Především z této role je známý také v Česku.
Zahrál si ale například i ve snímku Ztracená čest Kateřiny Blumové či v adaptaci románu Güntera Grasse Plechový bubínek. V ní ztvárnil postavu Alfreda Matzeratha, otce hlavního hrdiny Oskara. Film z roku 1979 získal cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší cizojazyčný snímek. Před kamerou se Adorf naposledy objevil v roce 2021 v boxerském dramatu Real Fight.