Nebojíme se shodit své neúspěchy, říká možný objev roku Gufrau

Vytváří něco mezi rapem, RnB a elektronickou hudbou a občas je to prý experiment. Tříčlenné uskupení Gufrau patří k nejviditelnějším objevům posledního roku. Společně s Victorem Kalem mají šanci získat hned tři ceny Anděl.
O Gufrau se mluví jako o hlasu generace Z. Vnímají se tak i oni sami. „Musí být schopný trefně reagovat na problémy, které sužují tu generaci a jsou generačně definované. Typu sociální sítě a změna komunikačních kanálů,“ vysvětluje Vojtěch Pravda, co takový generační umělec musí splňovat. Pravda alias Moneyossel za uskupením stojí spolu s dalším raperem a zpěvákem Hugem Wiesnerem (H4GO) a DJ a producentem Jakubem Maťkem, vystupujícím pod jménem Kubmat.
Zhruba před rokem se o rapovém triu příliš nevědělo, teď mají miliony přehrání na digitálních platformách a tři nominace na Anděly. Zásluhu na zviditelnění má podle nich z větší části schopnost distribuovat svou tvorbu.
„Souhrnně by se to dalo nazvat coming of engage,“ pojmenovává Pravda témata kapely. „Protože se opírá o ne úplně úspěšnou snahu se zařadit do fungování společnosti. Provází to hodně téma lásky, neúspěšného romantického i sexuálního života, drog a také to, že před tím unikáme v klubech,“ vysvětlil.
Hugo Wiesner podotýká, že od jiných je odlišuje forma, jak k těmto tématům přistupují. „Nebojíme se shazovat v textech sami sebe, je to trochu upřímné a občas i vtipné, víc lidské,“ upřesnil. „Nebereme se tak vážně,“ dodává Maťko. To dokládá i název loňského alba Boyband, za nějž mohou spolu s Victorem Kalem získat Anděla v kategoriích skladby, objev a společný projekt roku.