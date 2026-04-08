Nebojíme se shodit své neúspěchy, říká možný objev roku Gufrau


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Rozhovor s Gufrau
Vytváří něco mezi rapem, RnB a elektronickou hudbou a občas je to prý experiment. Tříčlenné uskupení Gufrau patří k nejviditelnějším objevům posledního roku. Společně s Victorem Kalem mají šanci získat hned tři ceny Anděl.

O Gufrau se mluví jako o hlasu generace Z. Vnímají se tak i oni sami. „Musí být schopný trefně reagovat na problémy, které sužují tu generaci a jsou generačně definované. Typu sociální sítě a změna komunikačních kanálů,“ vysvětluje Vojtěch Pravda, co takový generační umělec musí splňovat. Pravda alias Moneyossel za uskupením stojí spolu s dalším raperem a zpěvákem Hugem Wiesnerem (H4GO) a DJ a producentem Jakubem Maťkem, vystupujícím pod jménem Kubmat.

Zhruba před rokem se o rapovém triu příliš nevědělo, teď mají miliony přehrání na digitálních platformách a tři nominace na Anděly. Zásluhu na zviditelnění má podle nich z větší části schopnost distribuovat svou tvorbu. 

„Souhrnně by se to dalo nazvat coming of engage,“ pojmenovává Pravda témata kapely. „Protože se opírá o ne úplně úspěšnou snahu se zařadit do fungování společnosti. Provází to hodně téma lásky, neúspěšného romantického i sexuálního života, drog a také to, že před tím unikáme v klubech,“ vysvětlil.

Hugo Wiesner podotýká, že od jiných je odlišuje forma, jak k těmto tématům přistupují. „Nebojíme se shazovat v textech sami sebe, je to trochu upřímné a občas i vtipné, víc lidské,“ upřesnil. „Nebereme se tak vážně,“ dodává Maťko. To dokládá i název loňského alba Boyband, za nějž mohou spolu s Victorem Kalem získat Anděla v kategoriích skladby, objev a společný projekt roku.

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

03:08Aktualizovánopřed 16 mminutami
Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

08:50Aktualizovánopřed 20 mminutami
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

01:03Aktualizovánopřed 25 mminutami
Ceny ropy klesají

03:35Aktualizovánopřed 41 mminutami
Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska

před 2 hhodinami
Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

před 3 hhodinami
Údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

před 12 hhodinami

Kulturní instituce a odbory požadují stejnou částku z rozpočtu, jaká byla loni

Zástupci živého i neživého umění a kulturních odborů požadují stejnou částku z rozpočtu jako v roce 2025. Vyzvou ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k jednání. Po úterním jednání tripartity v kultuře to řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá s 17,6 miliardy korun. Oproti loňsku jde o osmnáctiprocentní pokles. Loni ministerstvo hospodařilo s částkou 21,52 miliardy korun. Klempíř uvedl, že má přislíbeno zhruba 180 milionů navíc.
před 14 hhodinami

Herec Travolta poprvé režíroval. Adaptaci vlastní knihy uvede v Cannes

Herec John Travolta režíroval svůj první film a debut uvede ve světové premiéře na letošním festivalu v Cannes. Tamní publikum jako jedno z prvních uvidí snímek s názvem Propeller One-Way Night Coach odehrávající se během zlatého věku komerčního letectví.
před 17 hhodinami

Nová alba: Nabroušená Suzi Quatro, přímočará Robyn a kritická Martinezová

Freedom, Sexistential a Hades jsou názvy tří nových alb, za nimiž stojí Suzi Quatro, Robyn a Melanie Martinezová. Dělí je nejen generace a žánr, ale také zcela odlišný hudební přístup.
před 19 hhodinami

Kadrnka točí film o Komenském před exilem, „nehraje“ ho Slovák Mitaš

Režisér Václav Kadrnka dokončuje celovečerní film Panna Sofia o Janu Amosovi Komenském. Sleduje jednu kapitolu ze života tohoto evropského myslitele. V hlavní roli se představí slovenský herec Marián Mitaš.
před 21 hhodinami

VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Přesně před osmdesáti lety vyšla ve Francii jedna z nejslavnějších knih na světě. Malý princ je po Bibli druhým nejpřekládanějším dílem všech dob, lidé ji čtou ve 450 jazycích. Nové, moderní vydání je teď na pultech francouzských knihkupectví. Mnoho Francouzů možná netuší, že autor knihu nenapsal ve Francii, ale v New Yorku. Vyšla až dva roky po jeho smrti. Má několik filmových podob, před dvěma lety například vzbudila pozornost animovaná verze. K jejímu věhlasu přispěl i dramatický život autora – zahynul tragicky, když jeho letadlo sestřelili za války Němci.
včera v 07:30

Sonda do historie. Pařízkova Amadoka uzavírá v Divadle X10 „ukrajinskou trilogii“

Po obrazech rozkladu Sovětského svazu v inscenaci Moskoviáda a líčení hrůz války v inscenaci Na západní frontě klid / Zelené koridory se mezinárodně oceňovaný režisér Dušan David Pařízek vrací na pražskou scénu s třetím ukrajinským příběhem. Tentokrát vycházel z rozsáhlého románu Sofije Andruchovyčové.
6. 4. 2026

Ubylo jízlivosti, říká Viewegh o svých dalších knižních denících

Spisovatel Michal Viewegh v nové knize Převážně báječný rok reflektuje každodenní život i vlastní stárnutí. Vlastní deníkové zápisky knižně vydal už poněkolikáté. „Je to taková literární reality show,“ podotkl v 90' ČT24 při rozhovoru s Marianou Novotnou.
5. 4. 2026
