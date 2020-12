Klip týdne: Paul McCartney hledá svou cestu

Sir James Paul McCartney (*18. června 1942, Liverpool) je britský hudebník, zpěvák a skladatel, bývalý člen skupiny The Beatles.

McCartney se narodil rodičům s irskými předky. Společně s bratrem Michaelem byli vychováváni v katolické víře. V dětství mu otec koupil první kytaru, a jelikož dříve sám hrál v jazzové kapele, dával Paulovi první lekce hudby sám. Na škole Liverpool Institute poznal George Harrisona a začali se spolu učit na kytaru (pro zajímavost – Paul je levák a kytaru se zrcadlově nataženými strunami drží krkem na opačnou stranu).

Historie skupiny The Beatles začala v roce 1957, kdy se na pouti v anglickém Wooltonu Paul seznámil s Johnem Lennonem, který ho přijal do skupiny Quarry Men jako kytaristu. Na podzim roku 1958 se skupina přejmenovala na Johnny and The Moondogs a v roce 1959 se skupina opět přejmenovala, tentokrát na The Silver Beetles. V roce 1960 se skupina naposledy přejmenovala na The Beatles. Paul působil ve skupině The Beatles do jejího rozpadu v roce 1970.

Po smrti manažera skupiny Briana Epsteina se stal nepsaným vůdcem kapely a především jejím nejaktivnějším členem. Mezi jeho nejlepší a nejznámější písně éry Beatles patří Eleanor Rigby (1966), Can't Buy Me Love (1964), Let It Be (1970) a především Hey Jude (1968) a Yesterday (1965).

V roce 1967 začal Paul (stejně jako ostatní členové skupiny) užívat ve větší míře drogy a o rok později se celá skupina vydává do Indie, aby zde meditovala. Kromě drog Paul experimentuje jako první člen Beatles s elektronickou hudbou a natáčí soukromé undergroundové filmy. Pod Paulovým vedením také vzniká kritikou odsouzený a veřejností nepochopený (avšak v dnešní době velmi pozitivně vnímaný) film Beatles Magical Mystery Tour, plný psychedelických obrazců a výjevů.

V dubnu 1970 Paul McCartney veřejně oznámil, že skupinu Beatles opouští (přestože kapela de facto neexistovala již v roce 1969), ostatní jej následovali. Paul naučil manželku Lindu hrát na klávesy a angažoval ji ve své nové skupině Wings, založené v roce 1971. Ačkoliv hudební kritici Lindu kritizovali za její zpěv i hraní, Wings získali mnoho cen Grammy a v 70. letech byli velmi úspěšní. V roce 1973 vydávají The Wings patrně své nejlepší album Band On The Run. McCartney vydal nespočet alb, ať samostatně nebo se skupinou Wings. Mezi nejznámější vedle již zmíněných patří Ram, Venus and Mars či Tug of War. V polovině 80. let spolupracoval se Steviem Wonderem nebo Michaelem Jacksonem. S manželkou se stávají vegetariány a bojovníky za práva zvířat. V roce 1997 byl McCartney pasován na rytíře a nejen díky neuvěřitelnému počtu prodaných desek je právem považován za jednoho z nejlepších hudebníků 20. století.



Diskografie:

McCartney (1970)

Ram (1971)

McCartney II (1980)

Tug of War (1982)

Pipes Of Peace (1983)

Press To Play (1986)

Снова в СССР (1988)

Flowers in the Dirt (1989)

Off The Ground (1993)

Off The Ground - The Complete Works (1993)

Flaming Pie (1997)

Run Devil Run (1999)

Driving Rain (2001)

Chaos and Creation in the Backyard (2005)

Memory Almost Full (2007)

Kisses on the Bottom (2012)

New (2013)

Egypt Station (2018)

McCartney III (2020)



Zdroj: Wikipedia