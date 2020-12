Nádraží v Chotyni je kulturní památka, potvrdil Zaorálek. Správa železnic nemůže secesní stavbu zbourat

Chotyně plánuje v budově zřídit skautskou základnu

S rozhodnutím ministerstva je spokojen liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Právě Liberecký kraj navrhl budovu mezi chráněné památky zařadit.

„V Heřmanicích u Frýdlantu jsem viděl nádraží, které stát nechtěl 30 roků převést obci Heřmanice, dokud skoro celé nespadlo a měl jsem obavu, aby to v Chotyni nedopadlo podobně. Kladné rozhodnutí ministerstva považuji za skvělou zprávu, protože nádraží na kopečku k Chotyni prostě patří a zaslouží si lepší osud než demolici,“ komentoval srpnové rozhodnutí ministerstva Půta.

Obec Chotyně o záchranu secesní stavby usilovala dlouhodobě. Plánuje zřídit v objektu skautskou základnu. „Je to ideální řešení, které by ani nestálo moc peněz. Naši skauti potřebují pořádné zázemí, které dosud nemají. Věřím, že Správa železnic se o budovu dobře postará. Ze strany obce navíc stále platí to, co jsme vždy prohlašovali – že jsme ochotni kdykoliv a s čímkoliv pomoci,“ řekla chotyňská starostka Jana Mlejnecká (NEZ).