Martinů se inspiroval třeba přeletem Atlantiku. K poslechu je dvacet minut jeho nově nalezené hudby

Video of Koncert k 25. výročí založení Institutu Bohuslava Martinů

Symbolicky není překvapivé, že se part objevil právě ve Spojených státech, kde hudbu Bohuslava Martinů nadšeně přijali po jeho útěku z okupované Francie v roce 1941. Zásadní tvůrčí léta skladatel prožil kolem Manhattanu. Vedle Institutu Bohuslava Martinů tak pondělní večerní koncert Zemlinského kvarteta přenášelo i České centrum v New Yorku.

Prvním světovým úspěchem Martinů se stala orchestrální Vřava (La Bagarre), inspirovaná Lindberghovým přeletem Atlantiku, která byla poprvé provedena v Bostonu (1927) za řízení Sergeje Kusevického. K dalším známým skladbám patří třeba baletní pásmo Špalíček, jednoaktová opera Veselohra na mostě, kantáta Epos o Gilgamešovi, opera Řecké pašije či kantáta Otvírání studánek. Trvalý ohlas má u posluchačů „opera snů“ Julietta („Je to vlastně jakýsi bizarní sen,“ řekl o ní Martinů) a symfonické Fresky Pierra della Francesca, v nichž kultivovaná neoimpresionistická struktura navozuje nekonečný svět imaginace.

Narození ve věži

Syn ševce a pověžného se narodil v prosinci 1890 v bytě o jedné místnosti na věži kostela svatého Jakuba v Poličce. Komponovat se pokoušel již od deseti let, později studoval na Pražské konzervatoři, ze které byl ale v červnu 1910 pro nenapravitelnou nedbalost vyloučen (školu studoval, a také nedokončil, ještě jednou ve 20. letech). Pak žil v Poličce jako učitel houslí, kde prožil i první světovou válku.

V lednu 1919 byla Českou filharmonií provedena jeho vlastenecká kantáta Česká rapsodie, což bylo pro něj velkým povzbuzením. Na podzim 1920 byl přijat do České filharmonie jako houslista. Strávil zde tři roky, na podzim 1923 získal stipendium do Paříže, kde se stal soukromým žákem Alberta Roussela. Ve Francii žil až do roku 1941, v Československu byl naposled v roce 1938.

Koncem 20. let se v jeho tvorbě nakrátko objevily jazzové prvky (Kuchyňská revue či Jazzová suita) a dadaistické podněty (miniopera Slzy nože). Po inspiraci lidovou poezií objevil Martinů barokní hudbu, což vyvrcholilo skladbami jako Concerto grosso či Dvojkoncert. Po obsazení Československa nacistickými vojsky složil Martinů kantátu Polní mše. Z obsazované Francie Martinů prchl se svou francouzskou chotí Charlotte (vzali se v roce 1931) přes Lisabon do USA, kam dorazil v březnu 1941.

Nezájem doma

Teprve zde a po padesátce začal komponovat symfonie; v letech 1942–1946 složil každoročně jednu. Jejich nastudování se ujímaly přední americké orchestry, zvláště Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Kusevickým. Symfonie jsou pozoruhodné svou spontánností, harmonickou čistotou či rytmickou svěžestí a připomínají pozdní tvorbu Dvořáka. Na zprávu o vyhlazení Lidic reagoval symfonickou větou Památník Lidicím. Od roku 1942 též učil v letních kurzech předních hudebních institucí včetně Princetonské univerzity, kde se seznámil i s Albertem Einsteinem.

Po válce se chtěl Martinů věnovat pedagogické práci v Praze, o jeho návrat ale nikdo nestál. Navíc v červenci 1946 utrpěl při pádu z neohrazené strany balkonu těžký úraz s dlouhodobými následky. Po komunistickém převratu v únoru 1948 naděje na jeho návrat padly, protože tvorba emigranta a „zaprodance buržoazie“ Martinů byla totalitními hudebními ideology prohlášena za „formalistickou“.