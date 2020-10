Věřte, vzkazuje Bocelli novým albem, které natáčel v Praze

Italský tenorista Andrea Bocelli vydá příští měsíc nové album. Nahrávku, která má posluchače duchovně povznést, nazval Believe. Na přelomu srpna a září ji natáčel v Praze, ve studiích Českého národního symfonického orchestru (ČNSO). Záběry z českého hlavního města se navíc dostaly do videoklipu k singlu You'll Never Walk Alone.