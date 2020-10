Marie Terezie, nezlob se. V Praze odhalili první tuzemskou sochu jediné panovnice na českém trůně

„Navíc v podstatě nevíme, jak Marie Terezie vypadala, na každém obrázku je úplně jiná. Naším záměrem bylo udělat její sochu tak, aby měla jakýsi edukativní charakter. Tím, že je hodně abstrahovaná, tak lidé spíš začnou pátrat, kdo Marie Terezie byla a jak vypadala,“ předpokládá Kovářík. V pátrání jim může pomoci i digitální vizualizace sochy na webu městské části, doplněná o informaci ze života a vlády panovnice.

Na dohled Hradu

Náhodou není, že pomník stojí na dohled od Pražského hradu. „Ideální by bylo, kdyby se park ještě nějakým způsobem směrem k Hradu dokázal otevřít, došlo ke spojení například schodištěm. Dalším bodem jsou dva východy z garáží, které nejsou úplně šťastně řešené. I na doporučení památkářů by měly jít pryč, doufáme, že se to ještě v budoucnu stane,“ podotýká k dalším možným úpravám v okolí sochy architekt Proksa.

Soutěž na podobu pomníku vypsala městská část už v roce 2013, o rok později byly vyhlášeny výsledky, smlouvu se sochařem Janem Kováříkem podepsala radnice předloni. Záměr se setkal i s kritikou v podobě dvou petic. Petentům vadilo především umístění sochy v parku, kde v roce 1942 padl člen protinacistického odboje Václav Morávek. Podporu nápadu naopak vyjádřila monarchistická strana Koruna Česká.