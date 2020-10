Hodina medzi psom a vlkom není pro Richarda Müllera ponurá

Předchozí nahrávka s názvem 55 byla v Müllerově diskografii první, na níž se autorsky nepodílel. Všechny skladby tehdy napsal Ondřej Brzobohatý. Na novince je Müller výhradním autorem hudby, s výjimkou skladby Anomália od Laca Rychtárika, která vyšla letos v květnu. Teprve pak se Müller rozhodl navázat deskou.

Pod texty aktuální nahrávky je podepsán Peter Uličný. „Zatím se k tomu moc nemám. I když bych s touto aktivitou nerad skončil, je to spíš otázka budoucnosti,“ odpovídá Müller na otázku, zda se i on sám chystá opět pustit do textů.