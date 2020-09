Klip týdne: Lindsey Stirling jako bohyně Artemis

Video of Lindsey Stirling - Til The Light Goes Out

Artemis je řecká bohyně lovu a Měsíce. Spolu se svým bratrem, bohem Slunce Apollónem, mohla podle pověsti rozdávat smrtelníkům náhlou smrt nebo nemoc, stejně tak však mohla nemocné i uzdravovat. A stejně tak je Artemis název posledního alba americké houslistky, skladatelky, zpěvačky a tanečnice Lindsey Stirling.

Název alba není náhodný. Stirling je napsala a vydala nedlouho poté, co během krátké chvíle ztratila jak blízkého přítele, tak otce, který prohrál svůj boj s rakovinou. Tehdy vstoupila Lindsey do jednoho z nejtemnějších období svého života, jež silně ovlivnilo i její hudbu.

„Zpočátku jsem psala ty nejdepresivnější věci,“ řekla tehdy Stirling v rozhovoru pro Associated Press. „Neměla jsem v tom velkou hloubku… Tak nějak jsem si uvědomila, že tyhle emoce musím zpracovat sama, než o nich budu moct psát. Chci se naučit, jak více otevřít své srdce.“

A to je přesně to, co se rozhodla udělat na svem posledním albu – zjistit, zda je dost statečná na to, aby sdílela své emoce skrze hudbu. „Prošla jsem si pár věcmi, které mi připomněly, že na ničem z toho nezáleží – žádné peníze, žádná sláva. Důležití jsou lidé kolem mě.“

Kdybychom měli album popsat jedním slovem, bylo by to nejspíš „podmanivé“. Koncept, který jej pohání, vyvolává představu dystopické a neonem prosáklé budoucnosti zasazené do fantasy světa. Vezme posluchače za ruku a odvede ho. Nabírá emocionální hloubku, kdy lze cítit úporný boj, a činí tuto zkušenost odměňující a povznášející.

Album je nakonec více než cokoli jiného především o naději. O tom, jak projít skrze temnotu znovu do světla a vyjít z této cesty obohacen a posílen. A přesně o tom je i Til The Light Goes Out – dokud světlo nezhasne.