Bratři Kühnovi jsou nad zlato. Jazzem napříč hranicemi si získali Zlatou Prahu

Vítězný dokument Bratří Kühnovi – jazz napříč hranicemi v režii Stephana Lambyho sleduje Joachima a Rolfa Kühnovy. Nepojí je jen sourozenecké pouto, ale také láska k jazzu. Snímek popisuje jejich začátky v cirkusové rodině, válečné zmatky, Joachimův útěk z východního Německa a nakonec i kariéru obou bratrů jak v Evropě, tak v zámoří.

„Je to příběh o lásce a porozumění mezi bratry, kteří se vydali jinými cestami, o dětství ve ztraceném státě, uměleckých inspiracích, hudebních kariérách, stáří, nemoci a smrti. Také je to příspěvek k historii německé i světové hudby, z níž nejde odstranit drama války. Nabízí kontext a vhled do dějin, lidské duše a jedinečnosti umění,“ oceňuje porota.

Ceny za naději v době pandemie

Český křišťál za nejpovedenější záznam hudebního koncertu si opět vysloužila německá produkce. Za zprostředkování pořadu Hope@Home, v němž britský houslista Daniel Hope pořádal ve svém berlínském bytě komorní koncerty se speciálními hosty. Podobných přenosů vzniklo na jaře tohoto roku spousty, oceněný projekt se ale podle porotců svou kvalitou „mění představu o tom, jak může vypadat filmová nahrávka koncertu, a to nejenom v době pandemie“.

K situaci způsobené covidem-19 se vztahuje i zvláštní uznání, které se festival rozhodl letos udělit za počin v době pandemie. Náleží Evropskému koncertu, tradičnímu prvomájovému programu, který Berlínská filharmonie provedla v komorním obsazení a bez publika. Porota Zlaté Prahy oceňuje symboličnost koncertu i výběr skladeb od Mahlera, Barbera či Pärta, který „vyjádřil žal nad těžkým obdobím a zároveň nabízí útěchu“.

Přitažlivá pastorkyňa, ambiciózní Spánek

Ze záznamů inscenačního umění se z Českého křišťálu může těšit Česká televize, konkrétně Tvůrčí skupina Brno, která zaznamenala inscenaci Její pastorkyně. Klíčovou operu Leoše Janáčka nastudovalo tamní Národní divadlo. „Dramatický příběh neopětované lásky a nemanželského těhotenství je podán precizně a zblízka způsobem, který má místy přitažlivost filmu,“ domnívá se porota.

Mezi dokumenty o hudbě, tanci a divadle zaujal Spánek Maxe Richtera. Sleduje německého komponistu a hudebníka, jak připravuje ambiciózní představení osmihodinového opusu Spánek. „Tento film krásně zachycuje sílu odvážného díla Maxe Richtera, které hypnotizuje posluchače způsobem, jaký je málokdy k vidění,“ stojí v odůvodnění.

Další ocenění 57. Zlaté Prahy: