V brněnské Redutě se setkají Andersen s Dickensem. Je to Velmi, velmi, velmi temný příběh

Hra ironicky popisuje setkání dvou literárních velikánů 19. století – Andersena a Dickense. Oba spisovatelé v McDonaghově fikci při své tvorbě spoléhají na literární schopnosti konžských černošek, které drží zavřené na svých půdách.

Martin McDonagh patří k nejúspěšnějším britským dramatikům současnosti. Jeho Velmi, velmi, velmi temný příběh měl premiéru v roce 2018 v Londýně a dosud se nikde jinde nehrál. Brněnskou inscenaci s podtitulem „Pohádka do 18 let nepřístupná“ režíruje Michal Vajdička.

Andersena ztvární Michal Bumbálek. „Hraje se mi to krásně, je to teda na hraně, je to místy velice ostré, ale pevně věřím, že to má velký smysl,“ řekl. Charlese Dickense hraje Petr Kubes. „Hned po zkoušce jsme šli do brněnských antikvariátů, kde jsme si vzájemně koupili knížky. Já jsem ty své – Charlese Dickense – věnoval jemu a naopak. Ty výstupy, které tam máme, jsou báječné, protože jsou komické, je v nich spousta černého humoru,“ doplnil svůj dojem Kubes.

Brněnská činohra plánovala nasadit McDonaghovu hru už v minulé sezoně Reduty, nebylo to však možné kvůli nouzovému stavu a uzavření divadel. Předpremiéra se tak uskuteční až v pátek a sobotu, oficiální premiéra bude 11. září. „Vzhledem k tomu, že je léto, máme na divadelní představení uvolněný dresscode a začátek hraní posunutý na 20:00. Podzimní premiéry inscenací jsou již v normálním režimu se začátkem od 19:00,“ informovala Gabriela Kodysová z marketingu činohry.