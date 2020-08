Recenze: Nová deska Jessie Wareové moc „pleasure“ nepřináší

Jessie Wareová učarovala publiku už v roce 2012, kdy vydala uhrančivou skladbu Wildest Moments. Podpořila ji až téměř triviálním videoklipem, aby posléze zjistila, že se se svou jednoduchostí trefila přímo do černého. Její sametový hlas a melancholický projev patřil k tomu nejlepšímu, co Velká Británie nabídla. Platí to i o novém albu What's Your Pleasure?