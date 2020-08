Daria Kashcheeva pořizuje oscarové Dceři filmového „sourozence“

Zatímco oceňovaný příběh o vztahu otce a dcery byl ryze loutkový film, ve svém dalším projektu se Kashcheeva rozhodla kombinovat loutky s živými herci, které následně převede do animace. „Když něco vymyslím, zkouším a je to těžké, je to pro mě motivace,“ přiznává filmařka, která i o vysokoškolských prázdninách brzo ráno vstává a zamíří do školního ateliéru pokračovat v práci.

Nový snímek chystá od jara. Ve studiu teď zkouší animační techniky a píše scénář. „Je o ženě, která hledá cestu k přijetí svého těla,“ prozradila. Podrobnosti si chce ale prý zatím nechat pro sebe.

„Nemůžu práci flákat“