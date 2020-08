Moderátoři AZ-kvízu: Málem jsme nepřežili konec milénia. A ženy by nám měly víc důvěřovat

Aleši, změnilo se za třiadvacet let v AZ-kvízu něco výrazně?

AZ: Byli jsme snad jediný nejen pořad, ale také výroba, která málem nepřežila Y2K…

… údajný počítačový kolaps, když se přecházelo z roku 99 na 00, tedy 2000…

AZ: U nás byl ale reálný, protože nikdo v roce 1996, když se chystal AZ-kvíz, nevěděl, že něco takového bude existovat. Takže jsem přišel na natáčení 4. ledna 2000 – a ono to nefungovalo. To byla jedna část. A potom v roce 2008 se kompletně proměnila znělka i dekorace, zjednodušovala se pravidla a pořad se stal dynamičtějším.

Princip zůstal stejný: spojit všechny strany pyramidy. Evo, tušíte, co vězí za dlouhověkostí soutěže?

EM: Do soutěže se vejde spousta otázek, takže divák, kterého AZ-kvíz baví jako taková křížovka v televizi, si jednak ověří, co umí, a jedna se dozví věci, které mu třeba přijdou zajímavé. A ve srovnání s jinými soutěžemi penzum vědomostí, které musí naši soutěžící prokázat, je obrovské. V tom je to napínavé a zajímavé.

Utkvěla vám z některého dílu špatná odpověď, u které jste si řekli: Ne, tak to by mě vážně nenapadlo?

AZ: Pamatuji si na otázku, jak se s otisky prstů pracuje v kriminalistice. Správná odpověď byly „papilární linie“. Soutěžící poměrně dlouho uvažoval a pak řekl: prstová lavice?

Není škoda, že výhrou je většinou částka, za kterou by vítěz v centru Brna úspěch ani pořádně neoslavil? Neuvažuje se o navýšení odměny?