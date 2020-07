Recenze: Vývar ze života, kohout piv a smrt jako stéblo trávy

A smrt je stéblo trávy

Posmrtné je i třetí album s názvem A smrt je stéblo trávy brněnského básníka, neúnavného organizátora kulturních aktivit a vydavatele Jaroslava Erika Friče, který odešel také před rokem, 24. května. Ve Fričově diskografii je pátou položkou a podobně jako u předchozích titulů i zde je hlavní důraz na Fričově poezii, jíž je sám výtečným interpretem.

Frič, ročník 1949, byl pochopitelně ovlivněn americkou beat generation, tuto inspiraci ovšem pasíroval přes vlastní, osobitě podávané zážitky a také velice niterné projevy víry. Byl ovšem na hony vzdálen nějaké agitaci, mluvil-li či psal o víře, o Bohu, bylo to vždy velice intimní, neagresivní, naprosto tolerantní. Napadá mě v té souvislosti Bohuslav Reynek (v kontrastu třeba k Janu Zahradníčkovi), mistři prominou.

Fričovo album nabízí záznamy autorského čtení z roku 2006, ale i vystoupení s hudebníky, kteří jej vždy velice citlivě doprovázeli, ať již to byl violoncelista Josef Klíč, nebo Honza Bartoň a Vítězslav Holata.

Pomohu si – rád – slovy ostravského básníka Petra Hrušky o Fričových dlouhých básnických skladbách. „Sálala z nich hrdá a nekončící hořkost,“ píše Hruška, „nad stavem našeho světa ohroženého zánikem. Světa, který se stále více propadá do otupělé konzumní marnosti a hrabivosti, stále více se vzdaluje tomu, z čeho byla jeho duše stvořena – z tajemství víry, pokory a lidské blízkosti. Ozýval se v nich stesk toho, kdo ví, že hodnoty, pro něž byl stvořen, málokoho zajímají, ale který také ví, že jenom kvůli všeobecnému nezájmu se jich nelze zříci. Ty básně připomínaly, že člověk možná bude muset přijít o všechno drahé, ale není nepodstatné, jakým způsobem o to přijde. Jestli se zaprodá všeobecnému úpadku, skepticky rezignuje, ustrašeně zmlkne, nebo zůstane do poslední chvíle v klidném a hrdém trvání na tom, čemu věří a co miluje.“